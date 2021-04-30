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"المعداوي" رئيسًا لمركز ومدينة سمالوط

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:00 ص
وليد السيد أحمد المعداوي
وليد السيد أحمد المعداوي
أحمد الخميسي
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أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، قرارًا بنقل اللواء أركان حرب وليد السيد أحمد المعداوي، من رئيس مدينة دهب إلى رئيسا لمركز ومدينة سمالوط، خلفا لمحمد سيد عبدالرحيم الذي توفى أثناء عمله.

وكان "المعداوي"، قد تولي رئاسة مدينة العريش في شهر 9 عام 2018، وفي يونيو 2020 تولي رئاسة مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء.

ووصل رئيس مدينة سمالوط الجديد، وصل ديوان الوحدة المحلية، صباح أمس الخميس، وتسلم مهام عمله.

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