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إصابة عشرات الإسرائيليين أثناء الاحتفال بعيد الشعلة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أصيب عشرات الإسرائيليين في انهيار جسر أثناء احتفالهم بعيد الشعلة في الخليل، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية في خبر عاجل.

هذا، يحتفل اليهود في إسرائيل وأنحاء العالم بعيد الشعلة والمعروف أيضًا باسم "لاج بعومر"، إشارة إلى اليوم الـ33 لتعداد الأيام بعد عيد الفصح.

وتتميز الاحتفالات بهذا العيد بإيقاد الشُعل تذكارًا لثورة "بار كوخبا" في القرن الثاني ميلاديًا ضد الرومان، حيث كان ذلك في عام 132 الميلادي، أي بعد مرور 62 عامًا على خراب "الهيكل المقدس الثاني"، حسب التعبير اليهودي.

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عيد الشعلة بوابة الفجر الفجر إسرائيل

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