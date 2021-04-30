Advertisements
إصابة عشرات الإسرائيليين أثناء الاحتفال بعيد الشعلة
الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:54 ص
Advertisements
أصيب عشرات الإسرائيليين في انهيار جسر أثناء احتفالهم بعيد الشعلة في الخليل، وفقا لما أفادت به قناة الغد الفضائية في خبر عاجل.
هذا، يحتفل اليهود في إسرائيل وأنحاء العالم بعيد الشعلة والمعروف أيضًا باسم "لاج بعومر"، إشارة إلى اليوم الـ33 لتعداد الأيام بعد عيد الفصح.
وتتميز الاحتفالات بهذا العيد بإيقاد الشُعل تذكارًا لثورة "بار كوخبا" في القرن الثاني ميلاديًا ضد الرومان، حيث كان ذلك في عام 132 الميلادي، أي بعد مرور 62 عامًا على خراب "الهيكل المقدس الثاني"، حسب التعبير اليهودي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements