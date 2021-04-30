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إعلان القائمة المبدئية لمرشحي رئاسة جامعة بنها

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:04 ص
قائمة المرشحين
قائمة المرشحين
محمد ضوه
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أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية لمرشحي رئاسة جامعة بنها، خلفا للدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها السابق الذي اختير عضوا بمجلس النواب بالتعيين.

وضمت القائمة المعلنه 7 أساتذة من أبناء الجامعة هم الدكتور ناصر الجيزاوي، قائم بعمل رئيس جامعة بنها ونائب رئيس الجامعة لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فهمي شندي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة كلية الطب البشري ببنها، والدكتور جمال عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة بشبرا لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير فتح الله الرباط عميد كلية الأداب ببنها، والدكتور حمدي أحمد عبده أستاذ ورئيس قسم طب جراحة العيون بطب بشري بنها، والدكتور جمال سوسة القائم بأعمال نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تلقي الطعون في المرشحين ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 4 من مايو 2021 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 5 من مايو 2021 ويوم الإثنين 10 مايو لاجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية على أن يبدأ تسليم أوراق المرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الأحد ١٦ مايو ٢٠٢١ إلى لجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الأعلى للجامعات.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد قرر فتح باب الترشح لرئاسة جامعة بنها اعتبارا من السبت الماضي الموافق 24 من أبريل الجاري وحتي امس الخميس الموافق 29 من أبريل حيث جرى إعلان القائمة المبدئية للمرشحين وإغلاق باب الترشح.

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