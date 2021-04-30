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موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يستقبل فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة الـ 34، غدًا السبت الموافق 1 مايو المقبل، في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة ريال مدريد وأوساسونا على قناة Bein Sports HD 1، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الملكي المركز الثاني برصيد 71 نقطة، بالتساوي مع غريمه التقليدي برشلونة، الذي سيخوض مباراة مؤجلة أمام غرناطة غدًا الخميس.

بينما يتواجد فريق أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة، من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في عشر مباريات، وتعادل في 10 مباراة، وخسر في 13 مباراة.

وكانت نتيجة الدور الأول في الجولة 18، على ملعب آل سادار، انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

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