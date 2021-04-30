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العروض تنهال على نجم الأهلي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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تلقى المحترف النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، في الساعات القليلة الماضية عرضًا من أحد الأندية التركية، وعرض آخر خليجى.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن هناك ضغوط من جانب جهاز الكرة بالمارد الأحمر، على المحترف النيجيرى، من أجل إقناعه بخطوة الرحيل فى نهاية الموسم الجاري.


ويريد التادي الأهلى في إقناع لاعبه في الرحيل من أجل التعاقد مع صفقة أخرى من خلال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، لتدعيم الخط الأمامى فى نهاية الموسم الحالى.

ويعاني المحترف النيجيري جونيور أجايى من عدم ثبات فى مستواه الفنى خلال الفترة الماضية، إذ هناك تذبذب كبير فى مستوى اللاعب، وتحديدًا فى آخر موسمين.

وفاز الأهلى على المصرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانا وحيدا مساء اليوم الخميس قبل مواجهة الجونة، حيث الدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض المباراة.

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