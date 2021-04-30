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العروض تنهال على نجم الأهلي
الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:57 ص
غدير أحمد
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تلقى المحترف النيجيرى جونيور أجايى، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى، في الساعات القليلة الماضية عرضًا من أحد الأندية التركية، وعرض آخر خليجى.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن هناك ضغوط من جانب جهاز الكرة بالمارد الأحمر، على المحترف النيجيرى، من أجل إقناعه بخطوة الرحيل فى نهاية الموسم الجاري.
ويريد التادي الأهلى في إقناع لاعبه في الرحيل من أجل التعاقد مع صفقة أخرى من خلال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، لتدعيم الخط الأمامى فى نهاية الموسم الحالى.
ويعاني المحترف النيجيري جونيور أجايى من عدم ثبات فى مستواه الفنى خلال الفترة الماضية، إذ هناك تذبذب كبير فى مستوى اللاعب، وتحديدًا فى آخر موسمين.
وفاز الأهلى على المصرى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانا وحيدا مساء اليوم الخميس قبل مواجهة الجونة، حيث الدخول في معسكر مغلق استعدادا لخوض المباراة.
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