مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ البعض خائف من الحصول على لقاح كورونا، وهو أمر طبيعي، و"من حقهم يقلقوا وحقنا إنّنا نطمنهم ونفهمم إن حصولهم على اللقاح في مصلحتهم".





وعن السلالة الهندية، قال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إنّ هذه السلالة مزدوجة التحور، أيّ حدث تحور للفيروس مرتين، وهناك معلومات تتردد أنّ هذا التحور هو السبب في تزايد الحالات هناك.





وأشار إلى أنّ السلالة الهندية وصلت إلى 19 دولة، مستدركا: "إنّ شاء الله ربنا يكرمنا وميجيش مصر"، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع وصول هذه السلالة لمصر.



