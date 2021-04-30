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مستشار الرئيس: نتخذ إجراءات لمنع وصول السلالة الهندية لمصر (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ البعض خائف من الحصول على لقاح كورونا، وهو أمر طبيعي، و"من حقهم يقلقوا وحقنا إنّنا نطمنهم ونفهمم إن حصولهم على اللقاح في مصلحتهم".

وعن السلالة الهندية، قال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إنّ هذه السلالة مزدوجة التحور، أيّ حدث تحور للفيروس مرتين، وهناك معلومات تتردد أنّ هذا التحور هو السبب في تزايد الحالات هناك.

وأشار إلى أنّ السلالة الهندية وصلت إلى 19 دولة، مستدركا: "إنّ شاء الله ربنا يكرمنا وميجيش مصر"، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات لمنع وصول هذه السلالة لمصر.

في سياق متصل، قال إنّ الأجسام المناعية لدى المتعافي من كورونا قد تمتد من 3 إلى 6 شهور، ولا يوجد ما يمنع حصوله على لقاح كورونا.

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مصر مستشار الرئيس كورونا فيروس كورونا السلالة الهندية

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