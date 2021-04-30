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قبل القرعة.. تعرف على منافسي الأهلي المحتملين في ربع نهائي دوري الأبطال

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:35 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يترقب النادي الأهلي قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها ظهر اليوم الجمعة، الموافق 30 أبريل الجاري، وذلك للتعرف على منافسه في الدور التالي من البطولة القارية.

الأهلي تأهل كـ"ثان" للمجموعة الأولى بعدما حصد 11 نقطة وجاء خلف فريق سيمبا التنزاني والذي تصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

تعرف على منافسي الأهلي المحتملين

وينتظر الأهلي مواجهة أحد الأندية أصحاب الصدارة في المجموعات الثلاث الأخرى في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهما ماميلودي صنداونز الجنوب  إفريقي، والوداد المغربي، والترجي التونسي.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب القرعة اليوم الجمعة.

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