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نيكول سابا تتألق في أرقى سهرة رمضانية بالقاهرة .. وتطلق "حفلة فركشة" في عيد الفطر

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
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أحيت النجمة اللبنانية نيكول سابا واحدة من أرقي السهرات الرمضانية التي تميزت بأجواء الفخامة والرقي داخل خيمة "سي السيد" بفندق الماسة. 

 حضرت نيكول مرتدة سوارية "فوشيا" خطف انظار الحضور وكان في استقبالها وليد شحاته و سيد فتوح منظما الحفل وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة لاغنية "حفضل احلم" تعالت هتافات وصيحات الإعجاب. 

بعدها حرصت نيكول علي تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال وقالت : "وحشتوني وكل سنة وانتم ومصر ولبنان والامة العربية بخير وآمان ". 
 
تعد نيكول سابا واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات المقربة لقلوب الشعب المصري واكثرهن تواجدا في مختلف المناسبات والأعمال الفنية المصرية وكعادتها أشعلت الحفل  بالعديد من أغانيها الشهرة المميزة منها "براحتي " ، التوتو ني"، "قررت "، بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل"  ،"سهر الليالي"وبنت السلطان للمطرب الشعبي أحمد عدوية .. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع من مختلف الاعمار. 
 
تميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي والتزم الحضور باجراءات التعقيم قبيل دخول الخيمة وحرصت نيكول سابا في ختام فقرتها على شكر القائمين علي الحفل والتنظيم  وليد شحاته وسيد فتوح. 

على جانب آخر تستعد نيكول لتصوير أغنية باللهجة المصرية بعنوان "حفلة فركشة" بلبنان مع المخرج المتميز فادي حداد وهي شادي نور ولحن محمد يحي إنتاج لايف ستايل ستديو ومن المقرر أن تطلقها بعيد الفطر المبارك .








 
نيكول سابا تتألق في أرقى سهرة رمضانية بالقاهرة .. وتطلق "حفلة فركشة" في عيد الفطر
نيكول سابا تتألق في أرقى سهرة رمضانية بالقاهرة .. وتطلق "حفلة فركشة" في عيد الفطر
نيكول سابا تتألق في أرقى سهرة رمضانية بالقاهرة .. وتطلق "حفلة فركشة" في عيد الفطر
نيكول سابا تتألق في أرقى سهرة رمضانية بالقاهرة .. وتطلق "حفلة فركشة" في عيد الفطر
نيكول سابا تتألق في أرقى سهرة رمضانية بالقاهرة .. وتطلق "حفلة فركشة" في عيد الفطر
نيكول سابا تتألق في أرقى سهرة رمضانية بالقاهرة .. وتطلق "حفلة فركشة" في عيد الفطر

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