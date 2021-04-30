وجوه جديدة تقترب من الانضمام للمنتخب

يراقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، بعض الوجوه الجديدة لضمها لمعسكر منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، في اطار استعداد الفراعنة لخوض منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وذكرت تقارير صحفية أن محمد فتح الله مدافع غزل المحلة، سوف يتواجد فى المعسكر المقبل للمنتخب، وهناك إعجاب من جانب المدير الفنى للمنتخب الوطنى بقدرات وإمكانيات اللاعب.





وأشارت التقاري أن اللاعب الثاني الذى سيتواجد فى صفوف منتخب مصر، هو أحمد رفعت جناح فريق المصرى البورسعيدى، الذى تألق فى آخر ظهور له فى الدورى الممتاز.





وكان الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى تواصل مع اللاعب قبل معسكر مارس، من أجل تحفيزه ولكن لم يضمه فى النهاية، ولكن هناك اتجاه لمنحه الفرصة فى المرحلة المقبلة.



