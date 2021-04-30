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عرض تركي يغازل نجم الأهلي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:36 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي طرابزون سبور التركي،بالتعاقد مع محمد شريف نجم الأهلي ومنتخب مصر في الموسم المقبل.
وحسبما ذكر تقرير نشره موقع "فوتو سبور" عن دخول نادي طرابزون سبور في مفاوضات لضم محمد شريف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يجهز عرضا بقيمة 2.5 مليون دولار لطلب ضم اللاعب.

وأضاف التقرير أن جالطة سراي التركي يرغب أيضًا في ضم شريف، لكن الأهلي وضع شرطًا لبيع اللاعب.

وأكد التقرير التركي أن النادي الأهلي اشترط  الحصول على 7.5 مليون دولار، من أجل السماح برحيل محمد شريف، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار في الموسم الحالي واهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته، حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 9 أهداف.

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