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أسما ابراهيم تتصدر تريند تويتر ببرنامج "رمضان أحلى"
الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:54 ص
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تصدرت الإعلاميه أسما إبراهيم، محرك البحث الاجتماعي تويتر تزامنا مع عرض حلقه يوم الخميس من برنامج ( رمضان أحلي)
وأكدت الإعلامبة انها سعيده بنجاح البرنامج في رمضان، كما أشارت إلى أن ضيوف البرنامج من الفنانين قاموا بتصريحات هامه للمره الأولي.
وقالت إن ردود الفعل علي البرنامج لم تتوقعها ولكنها سعيده بهذا النجاح.
برنامج رمضان أحلى يعرض كل خميس وجمعه علي شاشه صدي البلد واستضاف عدد كبير من الفنانين من بينهم عبير صبري و شيماء سيف وتوتا و ايتن عامر و وفاء عامر وبيومي وفؤاد.
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