أسما ابراهيم تتصدر تريند تويتر ببرنامج "رمضان أحلى"









تصدرت الإعلاميه أسما إبراهيم، محرك البحث الاجتماعي تويتر تزامنا مع عرض حلقه يوم الخميس من برنامج ( رمضان أحلي)





وأكدت الإعلامبة انها سعيده بنجاح البرنامج في رمضان، كما أشارت إلى أن ضيوف البرنامج من الفنانين قاموا بتصريحات هامه للمره الأولي.





وقالت إن ردود الفعل علي البرنامج لم تتوقعها ولكنها سعيده بهذا النجاح.



