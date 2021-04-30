Advertisements

5 استقالات تضرب رابطة الدوري الإنجليزي

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:09 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تقدم المديرون التنفيذيون لخمسة من كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستقالاتهم من مناصبهم باللجان الفرعية لرابطة البطولة، عقب فشل مشروع دوري السوبر الأوروبي.

واستقال إد وودوارد، نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، وتوم فيرنر رئيس ليفربول من المجموعة الاستشارية لحقوق بث الأندية، في حين ترك بروس باك رئيس تشيلسي لجنة التدقيق والأجور والمكافآت.

كما استقال فيناي فينكاتشام، الرئيس التنفيذي لأرسنال، ونظيره في مانشستر سيتي فيران سوريانو من المجموعة الاستشارية الاستراتيجية للنادي.

ظهرت تلك التحركات بعد 11 يوما من إعلان هذه الأندية وكذلك توتنهام هوتسبير، في 18 أبريل الجاري، عن انضمامهم لبطولة دوري السوبر الأوروبي الجديدة، والتي واجهت انتقادات حادة قبل الإعلان عنها رسميا بعد تسريب أنباء في الساعات السابقة.

وأثار ذلك الغضب، حيث كان مقررا أن تحصل ستة من أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على ثروات تفوق بكثير تلك المتاحة لمنافسيهم المحليين.

في غضون 48 ساعة، انهار المشروع مع انسحاب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن من خلال إظهار استعدادهم للانضمام لدوري السوبر، والقيام بذلك دون استشارة الآخرين الذين قد يتأثرون، تبسبب ذلك في إثارة غضب المنافسين المحليين.

كانت هناك دعوات بفرض عقوبات على تلك الأندية من خلال خصم النقاط أو غرامات مالية، لكن يبدو أن هذه الدعوات غير مرجحة الآن.

من خلال فقدان تمثيلهم التنفيذي في اللجان الفرعية، بناء على طلب واضح من 14 ناديا متضررا، يتضاءل تأثير الفرق "المنشقة" في الوقت الحالي.

ذكرت شبكة (سكاي) الإخبارية الأسبوع الماضي أن الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز اتصل بكل من المديرين التنفيذيين الستة وطلب منهم التنحي.

في المقابل ذكرت شبكة (إيسبن) أن نادي توتنهام لم يكن لديه ممثل في اللجان الفرعية.

من المقرر أن يستقيل وودوارد من منصبه في نادي مانشستر يونايتد في نهاية العام الحالي، وهو القرار الذي تم الإعلان عنه بعد الفشل الذريع في دوري السوبر، لكن المصادر قالت إنه ليس نتيجة لتلك الحلقة.

وتحدث الكثير من المديرين الفنيين، من بينهم الإسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، ضد مفهوم دوري السوبر، إلى جانب العديد من اللاعبين ومجموعات المشجعين وهيئات كرة القدم الكبرى والسياسيين وحتى العائلة المالكة لبريطانيا.

من جانبها، لم تصدر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أي تعليق رسمي على استقالات المديرين التنفيذيين حتى الآن.

أخبار تهمك

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 8 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و 24 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الجونة

منذ ساعة

العروض تنهال على نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

12:00 ص

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى