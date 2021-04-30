آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، والذي ينتهي عقده مع الميرنجي بنهاية الموسم الجاري.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ABC" الإسبانية، فإن راموس صاحب الـ35 عامًا، وافق على خفض راتبه مع الريال لتسهيل عملية التجديد ، لكنه يريد أن يمتد عقده لمدة عامين".





وسبق ريال مدريد عرض على راموس التجديد لمدة عام مع خيار عام آخر، وهي الطريقة التي يتبعها الفريق الملكي مع اللاعبين الذين يتخطى حاجز الـ30 عاما.





وتابعت: "ونصح جميع المقربين من راموس بالبقاء داخل ريال مدريد في الوقت الراهن، ولكنه لا يوجد أي قرار نهائي بشأن مستقبله، وكل شيء يعتمد على النقاش مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي لحسم هذا الملف".





وعلى الجانب الآخر، يستمر راموس في تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، ويسعى للتواجد مع الفريق لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في لندن بإياب نصف نهائي دوري الأبطال.



