آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

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آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد
الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:43 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، والذي ينتهي عقده مع الميرنجي بنهاية الموسم الجاري.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "ABC" الإسبانية، فإن راموس صاحب الـ35 عامًا، وافق على خفض راتبه مع الريال لتسهيل عملية التجديد ، لكنه يريد أن يمتد عقده لمدة عامين".
وسبق ريال مدريد عرض على راموس التجديد لمدة عام مع خيار عام آخر، وهي الطريقة التي يتبعها الفريق الملكي مع اللاعبين الذين يتخطى حاجز الـ30 عاما.
وتابعت: "ونصح جميع المقربين من راموس بالبقاء داخل ريال مدريد في الوقت الراهن، ولكنه لا يوجد أي قرار نهائي بشأن مستقبله، وكل شيء يعتمد على النقاش مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي لحسم هذا الملف".
وعلى الجانب الآخر، يستمر راموس في تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها مؤخرًا، ويسعى للتواجد مع الفريق لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في لندن بإياب نصف نهائي دوري الأبطال.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في إطار منافسات الجولة ال34 من الليغا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.
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