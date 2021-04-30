صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تجديد إصابة داني كارفاخال، الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، لينتهي بذلك موسمه مع الميرينجي.









ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن كارفاخال تعرض لإصابة جديدة، ليغيب عن الملاعب لأكثر من 15 يوم، وهو ما يعني ابتعاده عن الجزء المتبقي من الموسم".









وتابعت: "ويعاني كارفاخال من إصابة عضلية، وبدأ مساء أمس عملية التعافي بصالة الألعاب الرياضية منفردًا".









وتعرض الدولي الإسباني لهذه الإصابة، خلال مواجهة تشيلسي، الثلاثاء الماضي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لتواصل لعنة الإصابات مطاردته هذا الموسم، حيث لم يلعب سوى 15 مباراة فقط.







