نجم الدوري الإيطالي مطلوب في إنجلترا









كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن اللاعب الدولي التركي ميريح ديميرال مدافع نادي يوفنتوس، مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن نادي إيفرتون الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي.





وتابع الموقع، أن ديميرال قد يوافق على الانتقال لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، في ظل عدم ضمانه لمكان أساسي في تشكيلة اليوفي، لوجود عدة أسماء، وإمكانية ضم مدافعين جُدد أيضاً في الصيف.



