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نجم الدوري الإيطالي مطلوب في إنجلترا
الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:50 ص
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن اللاعب الدولي التركي ميريح ديميرال مدافع نادي يوفنتوس، مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو، فإن نادي إيفرتون الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي.
وتابع الموقع، أن ديميرال قد يوافق على الانتقال لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، في ظل عدم ضمانه لمكان أساسي في تشكيلة اليوفي، لوجود عدة أسماء، وإمكانية ضم مدافعين جُدد أيضاً في الصيف.
وكان صاحب الـ23 عامًا قد إنضم ليوفنتوس عام 2019 قادماً من ساسولو، وسبق له اللعب في الدوري التركي مع ألانيا سبور، ولسبورتينج لشبونة البرتغالي.
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