الأهلي يترقب.. كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يترقب النادي الأهلي قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة، وذلك بعد انتهاء مرحلة المجموعات، واكتمال عقد المتأهلين.





ويمثل مصر في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي تأهل بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، خلف فريق سيمبا التنزاني الذي تصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.





موعد قرعة دور الثمانية الإفريقي





تبدأ مراسم سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل لعام 2021، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.





الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري الأبطال





تأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 8 أندية جاءت كالتالي:





- أصحاب الصدارة: (سيمبا التنزاني – ماميلودي صنداونز – الوداد المغربي – الترجي التونسي)

- أصحاب الوصافة: (الأهلي – شباب بلوزداد – كايزر تشيفز الجنوب إفريقي– مولودية الجزائر).





وسيواجه كل فريق من الأندية "أوائل" المجموعات مع أحد الفرق أصحاب الوصافة، ولا يمكن لفريقين من نفس المجموعة أن يتقابلان في الدور ربع النهائي، بينما تسمح لوائح البطولة أن يلتقي فريقين من نفس البلد في هذا الدور.





نظام إجراء قرعة ربع نهائي دوري الأبطال





سيتم تقسيم الأندية المتأهلة لدور الثمانية على 6 أوعية، على أن يضم الوعاء الأول الأندية أصحاب "الوصافة"، بينما سيتم توزيع الأندية أصحاب صدارة المجموعات على الأوعية الخمسة الأخرى.





وستبدأ القرعة باختيار أحد أندية الوصافة في البداية بعدها سيتم تنحية الفريق الذي ينتمي لنفس المجموعة من أصحاب الصدارة، واختيار المنافس من أحد الفرق الموجودة في الأوعية الثلاث الأخرى والتي تمثل باق المجموعات.





وسيتم تحديد خلال القرعة مواجهات الدور نصف النهائي، وكذلك موعد المباراة النهائية والتي ستقام بنظام مباراة واحدة على ملعب محايد.





القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري الأبطال





من المقرر أن يتم بث مراسم القرعة عبر قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة كما جرت العادة في السنوات الماضية.



