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مصادرة 140 "شيشة" في حملة ببني سويف (صور)
الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:32 ص
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت محافظة بني سويف، الخميس، غلق وتشميع عدد من الكافيهات والمقاهي ومصادرة 140 شيشة وطاولات وكراسي، وتحرير المحاضر اللازمة وإتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، خلال حملة مكبرة أشرف عليها اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بدائرة مركز ومدينة بني سويف.
وأكدت محافظة بني سويف، في بيان للمركز الإعلامي، أن ذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، وللحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.
وفي هذا السياق أشرف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد على حملة موسعة، مساء الخميس، على "الكافيهات" والمقاهي والمحلات التجارية شملت دائري بني هارون والأزهري بدائرة مركز ومدينة بني سويف، بحضور مسؤولى شرطة المرافق ونواب رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني سويف، ومسؤولى النظافة والبيئة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.
وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من "الكافيهات" والمقاهي ومصادرة 140 شيشة وطاولات وكراسي، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، فضلاعن تحقيق الانضباط بالشارع السويفي ومنع كافة صور العشوائيات التي تتسبب فيها الإشغالات غير القانونية وما يترتب عليها من إعاقة حركة السير من المشاه والسيارات.
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