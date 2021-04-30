قبل القرعة.. ماذا يفعل الأهلي أمام منافسيه المُحتملين في ربع نهائي دوري الأبطال؟

تقام ظهر اليوم الجمعة، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية 2020 – 2021 وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة، حيث يترقب النادي الأهلي ممثل مصر بالبطولة معرفة منافسه في هذا الدوري.





وتأهل فريق الأهلي إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، خلف فريق سيمبا التنزاني الذي تصدر ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.





ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع أحد الأندية "أوائل" المجموعات الثلاث الأخرى بالبطولة القارية وهم: ماميلودي صنداونز، الوداد المغربي، الترجي.





تاريخ مواجهات الأهلي مع منافسيه المحتملين بدوري الأبطال





- صنداونز: تقابل الأهلي مع بطل جنوب إفريقيا في 8 مباريات، حقق المارد الأحمر 4 انتصارات وسجل 12 هدفًا، بينما خسر مباراة وحيدة، وتعادل في 3 مباريات، واستقبلت شباكه 9 أهداف.





- الوداد المغربي: التقى الأهلي مع الوداد المغربي في 10 مباريات مع الفريق المغربي حقق 4 انتصارات وخسر مباراتين وتعادل في 4 مباريات، سجل 13 هدفا، واستقبلت شباكه 8 أهداف.





- الترجي التونسي: التقى الأهلي مع أبناء باب سويقة في 20 مباراة سابقة، فاز المارد الأحمر في 8 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 4 مباريات، سجل 25 هدفا، واستقبلت شباكه 15 هدفا.



