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محافظة القاهرة تعلن إزالة 101 عقار من عزبة الهجانة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:41 ص
أعمال الإزالة
أعمال الإزالة
إسماعيل منطاوي
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تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنقطة الشرقية، أعمال إزالة مدينة الأمل "عزبة الهجانة"، لإنشاء محور شينزو آبي.

وأكد "صابر"، أنه تم إزالة عدد 101 عقار حتى الآن، تزامنًا مع بدء المرحلة الثانية من الإزالات لإنشاء المحور.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم تسكين 257 أسرة من سكان عزبة الهجانة بمدينة المحروسة، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

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