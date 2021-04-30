محافظة القاهرة تعلن إزالة 101 عقار من عزبة الهجانة

تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنقطة الشرقية، أعمال إزالة مدينة الأمل "عزبة الهجانة"، لإنشاء محور شينزو آبي.





وأكد "صابر"، أنه تم إزالة عدد 101 عقار حتى الآن، تزامنًا مع بدء المرحلة الثانية من الإزالات لإنشاء المحور.



