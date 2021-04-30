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محافظة القاهرة تعلن إزالة 101 عقار من عزبة الهجانة
الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:41 ص
إسماعيل منطاوي
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تابع المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنقطة الشرقية، أعمال إزالة مدينة الأمل "عزبة الهجانة"، لإنشاء محور شينزو آبي.
وأكد "صابر"، أنه تم إزالة عدد 101 عقار حتى الآن، تزامنًا مع بدء المرحلة الثانية من الإزالات لإنشاء المحور.
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم تسكين 257 أسرة من سكان عزبة الهجانة بمدينة المحروسة، بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.
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