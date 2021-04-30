نائب محافظ القاهرة: تسويق منتجات "جواهرجية الطين" في جميع أنحاء الجمهورية

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نائب محافظ القاهرة: تسويق منتجات "جواهرجية الطين" في جميع أنحاء الجمهورية
الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:44 ص
إسماعيل منطاوي
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تفقدّت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ترافقها الأجهزة المعاونة ومدير عام شركة خاصة للتسويق، ورؤساء قطاع التسويق ومسؤول من وزارة الصناعة، قرية الفواخير بالفسطاط، الواقعة في نطاق حي مصر القديمة.
جاء ذلك، لاستكمال أعمال التطوير والتقنين إلى جانب خطة تسويق منتجات القرية، ومتابعة المنتجات الجديدة بها من الأواني الخزفية والزجاجية والفخارية.
وقالت "عبدالمنعم"، إنّ شركة التسويق شرحت أسلوب التسويق لأصحاب مهنة جواهرجية الطين، لمساعدتهم في الترويج للمنتجات وتسويقها في أنحاء جمهوريه مصر العربية، كمرحلة أولى، ثم توصيلها لأنحاء العالم فيما بعد.
وأضافت، أنّ هناك مخططًا لوضع القرية على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستويين المحلي والعالمي.
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