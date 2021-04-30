نائب محافظ القاهرة: تسويق منتجات "جواهرجية الطين" في جميع أنحاء الجمهورية

تفقدّت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ترافقها الأجهزة المعاونة ومدير عام شركة خاصة للتسويق، ورؤساء قطاع التسويق ومسؤول من وزارة الصناعة، قرية الفواخير بالفسطاط، الواقعة في نطاق حي مصر القديمة.





جاء ذلك، لاستكمال أعمال التطوير والتقنين إلى جانب خطة تسويق منتجات القرية، ومتابعة المنتجات الجديدة بها من الأواني الخزفية والزجاجية والفخارية.





وقالت "عبدالمنعم"، إنّ شركة التسويق شرحت أسلوب التسويق لأصحاب مهنة جواهرجية الطين، لمساعدتهم في الترويج للمنتجات وتسويقها في أنحاء جمهوريه مصر العربية، كمرحلة أولى، ثم توصيلها لأنحاء العالم فيما بعد.



