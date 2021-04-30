قبل القرعة.. تاريخ مواجهات "موسيماني" ضد المنافسين المُحتملين للأهلي في دوري الأبطال

تقام غدًا الجمعة، مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا في نسختها الجارية لعام 2020 – 2021، حيث يترقب فريق الأهلي ممثل مصر بالبطولة التعرف على منافسه في هذا الدور من المسابقة القارية.





تبدأ مراسم سحب قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل لعام 2021، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة.





تأهل الأهلي كـ"ثان" للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 نقطة، بعد فريق سيمبا التنزاني متصدر المجموعة، وسيواجه المارد الأحمر أحد الأندية "أوائل" المجموعات الثلاث الأخرى بالبطولة (صنداونز – الوداد المغربي – الترجي التونسي).





ويستعرض "الفجر الرياضي" تاريخ مواجهات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ضد المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:-





- الوداد المغربي: التقى مدرب الأهلي مع فريق الوداد في 12 مباراة سابقة (10 مباريات مع صنداونز – 2 مع الأهلي)، فاز في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات، وخسر 4 مباريات، سجل لاعبو الأندية التي دربها 13 هدفًا، واستقبلت شباكه 11 هدفا.





- الترجي التونسي: واجه موسيماني الفريق التونسي في مباراتين عندما كان مدربا لصنداونز خسر مباراة 2-1، وتعادل سلبيا في الأخرى.





- ماميلودي صنداونز: تقابل موسيماني مع فريقه السابق في مباراتين خلال قيادته لفريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، وذلك موسم 2006 – 2007 وخسر المباراتين بنتيجة 1-0، 2-1 على الترتيب.



