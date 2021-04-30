دمنهور تستعد لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب.. ومواطنون: إجراءات مؤقتة (صور)

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، الجمعة، استعدادات مكثفة للوحدة المحلية لتجهيز منطقة "كوبري إفلاقة" والمعروفة إعلاميا أنها تشهد حالة فوضى ولامبالاة بسبب احتلال الباعة الجائلين وسائقي الـ"توك توك" للمنطقة، وذلك لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بتكلفة 9.5% مليون جنيه، بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة.





ورصدت عدسة بوابة " الفجر " مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لمنطقة كوبري إفلاقة، أثناء احتلال الباعة الجائلين وسائقي التوك توك للمنطقة المشار إليها، وصور أخرى، عقب تنفيذ حملة إشغالات ودهان للأرصفة ورش للشوارع، استعدادا لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب، والذي أنشيء عام 1984 بالجهود الذاتية، وتم إحلاله وبناؤه من قبل وزارة الأوقاف بتكلفة 9.5 مليون جنيه.





وقال مصطفي الشريف، أحد سكان شارع السمخراطي بالمنطقة، إنّ كافة الاستعدادات "وهمية ومؤقتة"، لحين افتتاح مسجد عمر بن الخطاب، وعقب الافتتاح سيعود كل شئ كما كان، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تُشنّ فيها حملات على المنطقة لردع المخالفين، بل سبق ونُقلوا إلى السوق المخصص لهم، وعادوا مره أخرى وكأن شيئا لم يكن.





في السياق نفسه، قال أحمد علام، أحد سكان المنطقة، إنّ هناك حالة من الغضب العارم والرعب بين أهالي منطقة إفلاقة من انتشار الأسواق العشوائية والفروشات والباعة الجائلين وسائقي "التوك توك"، ما جعلها بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدا اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة بتنفيذ تعليماته السابقة ومصادرة أي مخالف يعود مره أخرى خاصة بعد افتتاح أول مستشفي عسكري بالمنطقة ما يعيق حركة سير سيارات الإسعاف، مطالبًا بتخصيص نقطة شرطية بالمنطقة.



