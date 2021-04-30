شاهد.. أول ظهور للفنانة حورية فرغلي بعد نجاح العملية

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شاهد.. أول ظهور للفنانة حورية فرغلي بعد نجاح العملية
الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:21 ص
منار داود
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نشرت الفنانة حورية فرغلي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
علقت "فرغلي" علي الصورة قائلة : "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"، فيما انهالت التعليقات على الصوره ، حيث علق محمد امين "ألف حمدالله على السلامة"،وعلق آخر "الله يشفيكي ويعافيكي".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، فيفي عبده، حازم سمير، سناء شافع، سامح الصريطي، ميار الغيطي.
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