شاهد.. أول ظهور للفنانة حورية فرغلي بعد نجاح العملية





نشرت الفنانة حورية فرغلي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".









علقت "فرغلي" علي الصورة قائلة : "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه"، فيما انهالت التعليقات على الصوره ، حيث علق محمد امين "ألف حمدالله على السلامة"،وعلق آخر "الله يشفيكي ويعافيكي".









والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالعزيز حشاد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الغيطي، فيفي عبده، حازم سمير، سناء شافع، سامح الصريطي، ميار الغيطي.