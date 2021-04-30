Advertisements

تعرف على أحداث الحلقة 18 من مسلسل "بنت السلطان"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:05 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
عُرضت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل 'بنت السلطان' ، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.

وشهدت أحداث الحلقة الكثير من الأحداث المشوقة حيث بدأت بمحاولة ندى موسى 'غادة' بالإنتحار الا أن شقيقتها أنقذتها ، وبعدها أصبحت غادة في حالة انهيار شديد وعلمت شقيقتها أنها هي السبب في قتل زوجها عمر - محمد مهران لتخبرها غادة أنها لم تكن تقصده وأنما كاتت تريد التخلص من روجينا 'منار'.

وتوالت الأحداث وقامت صديقة عزة بالذهاب لباسم سمرة 'حمو الرحماني' لتخبره بما علمته عن عزة بعدما تحدثت معها في آخر مكالمة هاتفية.

وذهب حمو إلي ممول تاجر المخدرات الذي يعمل معه ويخبره بأنه عزة مازالت على قيد الحياة ويكتشف حمو أن من توفيت منار وليست عزة ، وانتهت الحلقة بقيام رجل بالذهاب إلي عزة على أنها منار ويطلب منها حقه وإلا سيخبر الجميع عن الشئ الذي اتفقت معه من قبل عليه ، وستشهد الحلقات القادمة الكثير من المفاجأت.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

أخبار تهمك

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 3 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول ظهور للفنانة حورية فرغلي بعد نجاح العملية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:23 ص

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

01:45 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

12:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى