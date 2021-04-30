تعرف على أحداث الحلقة 18 من مسلسل "بنت السلطان"

عُرضت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل 'بنت السلطان' ، والذي يعد أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا ويشاركها عدد من النجوم منهم الفنان باسم سمرة.



وشهدت أحداث الحلقة الكثير من الأحداث المشوقة حيث بدأت بمحاولة ندى موسى 'غادة' بالإنتحار الا أن شقيقتها أنقذتها ، وبعدها أصبحت غادة في حالة انهيار شديد وعلمت شقيقتها أنها هي السبب في قتل زوجها عمر - محمد مهران لتخبرها غادة أنها لم تكن تقصده وأنما كاتت تريد التخلص من روجينا 'منار'.



وتوالت الأحداث وقامت صديقة عزة بالذهاب لباسم سمرة 'حمو الرحماني' لتخبره بما علمته عن عزة بعدما تحدثت معها في آخر مكالمة هاتفية.



وذهب حمو إلي ممول تاجر المخدرات الذي يعمل معه ويخبره بأنه عزة مازالت على قيد الحياة ويكتشف حمو أن من توفيت منار وليست عزة ، وانتهت الحلقة بقيام رجل بالذهاب إلي عزة على أنها منار ويطلب منها حقه وإلا سيخبر الجميع عن الشئ الذي اتفقت معه من قبل عليه ، وستشهد الحلقات القادمة الكثير من المفاجأت.



يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.