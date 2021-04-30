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برلمانية تحذر من تكرار مأساة مستشفى الحسينية في سوهاج: وزيرة الصحة مُغيبة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:23 ص
النائبة ألفت المزلاوي
النائبة ألفت المزلاوي
دينا عبد الستار
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قالت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إنّ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مُغيبَّة عن الأرقام الحقيقية بالنسبة لحالات الإصابة والوفيات بالمحافظة، مشيرة إلى أنّه هناك يوميًا ما لا يقل عن 50 إلى 60 حالة وفاة بالمحافظة، بالإضافة إلى العجز الواضح في أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ"الفجر" أنّ المحافظة بها كارثة لاتقل في أهميتها عن أزمة كورونا حيث إنّ مصنع "الكوثر" للأكسجين، لم يعد كافيًا لاحتياجات المحافظة، مطالبة وزيرة الصحة بتوفير مصّدر إضافي حتي لا تتكرر مأساة مستشفى الحسينية.

كما طالبت عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بالتشغيل الفوري لوحدة الأكسجين بمصنع الهدرجة بمحافظة سوهاج في ظل هذة الأزمة، وخاصةً أنها ممتدة وليس هناك مؤشرًا على انتهاءها خلال أسابيع.

وأكدّت أنّ أزمة كورونا بمحافظة سوهاج كبيرة وليست مجرد شعارات تصلح لاحتواء الأزمة، لافتة إلى أنّ هناك أشخاص داخل وزارة الصحة يتصرفون تصرفات عبثية ويتعمدون إفشال الوزيرة.

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وزارة الصحة مستشفى الحسينية سوهاج الفجر

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