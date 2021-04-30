شاهد..مسلسل القاهرة كابول | ملخص الحلقة السابعة عشر





بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل"القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث كثيرة، وإليك أبرز أحداث الحلقة السابعة عشر من"القاهرة كابول"..









منال تقرر الانفصال

قررت منال الانفصال عن أحمد، وأخبرت والدها بأنها لا تملك مشاعر تجاهه ولا تشعر معه بالحب وأن قلبها فى مكان آخر.









عادل يقنع أسامة

استطاع عادل أن يقنع أسامة بآراء وفكره بالعقل والمنطق، حيث قال له المشكلة تكمن في أنكم لاتريدن لأحد أن يختلف معاكم وكل هذه الخلافات تنتهي عندما تعلموا ذلك.









أبو الفرج

وصل شاب جديد إلى كابول يدعى "وحيد" الذي أطلق عليه الخليفة رمزي اسم أبو الفرج، قاصدًا الجهاد في سبيل الله.





اختبار رمزي للشاب

يختبر رمزي، الشاب الجديد في عدد من الأسئلة الشرعية وفي البيعة وبدوره يجاوب كل الأجوبة بطريقة صحيحة، كما يطلب منه أن يرى أثار التعذيب التي تلقاها





برنامج طارق الجديد





ظهور طارق في برنامجه الجديد، على القناة الجديدة، وخلال الحلقة الأولى من برنامجه بعنوان "بتوقيت النيل"،خرج عليهم بالشعر الأبيض من أجل استرجاع مصداقيته.







