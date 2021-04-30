سمسم شهاب يعلن مفاجأة صادمة: "أفكر بقوة في اعتزال الغناء"





كتب سمسم شهاب، في منشوره:" فكر وبقوة فى اعتزال الغناء، انا فى صراع نفسي رهيب ؟".



وسبق وعلق سمسم شهبا على ظاهرة انتشار تطبيق "تيك توك"، وكتب قائلاُ:" لو نفسك تعرف الناس وصلت بالتدنى والانحطاط والسفالة وقلة النخوة والدين ليه، ادخل على تطبيق اسمه تيك توك، للأسف مهازل وقلة قيمة واستهبال واستظراف ومضيعة للوقت في الفاضي الناس جرالها ايه، فين احترام النفس فين احترام الغير فين حاجات كتير حلوة كانت فينا فين ؟؟؟؟؟".



سمسم شهاب، مطرب شعبي، اسمه الحقيقي "أسامة جابر"، ولد في عام 1971، بدأ مشواره الفني بعد تخرجه من معهد الموسيقى بعد قيامه بدراسات حرة في قسم الأصوات، قدم عدد كبير من الأغنيات أبرزها "أدي بختك وأزمة وهتعدي وبعدك ماليش وحياتك هنا وحبيب عمري والفرحة والدمعة ومحتاجلك يارب"، كما شارك في تقديم عدة أغنيات داخل الأفلام من أبرزها أغنية "تاعب روحي" التي غناها في فيلم "الألماني".





كشف المطرب سمسم شهاب، عن رغبته في اعتزال الغناء وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".