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يوسف ابن الفنان الراحل حسين الامام يخطف الانظار في مسلسل "لعبة نيوتن"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
كريم هاشم
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لفت الفنان الشاب يوسف حسين الإمام الانظار خلال ظهوره الاول في مسلسل لعبة نيوتن بدور “ عمر " في اولى تجاربه التمثيلية.

وظهر يوسف حسين الامام في مشهد مع سيد رجب " بدر " داخل بيته، وانتشرت صور ليوسف عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بأنه سيكون أمتداد لتاريخ والده الفنان الراحل حسين الامام


تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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