حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز

كشف مسئولو نادي الزمالك، عن حقيقة دخول النادي في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الزمالك ينوي عمل صفقة تبادلية مع بيراميدز، بحيث أن التونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض ينتقل إلى السماوي، في ظل رفضه لتجديد عقده إلى الأن.





وأكد أحد أعضاء اللجنة المؤقتة التي تدير النادي في تصريحات صحفية، أن ناديه يسعى لحسم ملف التجديد مع فرجاني ساسي، ولا نية لاقحامه في صفقة تبادلية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو استمرار اللاعب.





وأوضح أن الصفقة التبادلية لن تكون قانونية، في حال انتهى عقد اللاعب مع نادي الزمالك في نهاية الموسم.



