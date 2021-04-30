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حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى بين الزمالك وبيراميدز
الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:52 ص
أمل الحلفاوي
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كشف مسئولو نادي الزمالك، عن حقيقة دخول النادي في صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الزمالك ينوي عمل صفقة تبادلية مع بيراميدز، بحيث أن التونسي فرجاني ساسي لاعب الأبيض ينتقل إلى السماوي، في ظل رفضه لتجديد عقده إلى الأن.
وأكد أحد أعضاء اللجنة المؤقتة التي تدير النادي في تصريحات صحفية، أن ناديه يسعى لحسم ملف التجديد مع فرجاني ساسي، ولا نية لاقحامه في صفقة تبادلية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو استمرار اللاعب.
وأوضح أن الصفقة التبادلية لن تكون قانونية، في حال انتهى عقد اللاعب مع نادي الزمالك في نهاية الموسم.
جدير بالذكر أن فرجاني ساسي كان أبلغ إدارة الزمالك، بموافقته على تجديد عقده ولكن بشرط الحصول على مبلغ 55 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما رفضه مسئولو النادي وعرضوا مليون و700 ألف دولار في الموسم الواحد وهو ما يساوي حوالي 25 مليون جنيه مصري، على أن يكون التجديد لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.
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