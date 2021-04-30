مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع نجم الدوري الألماني

يحظى جادون سانشو جناح فريق بوروسيا دورتموند الألماني، باهتمام نادي مانشستر يونايتد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان سانشو قريبًا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد، إلا أن الأمور توقفت بعدما فشل مسئولو النادي الإنجليزي في تلبية طلبات نادي بروسيا دورتموند المالية.





وأكدت شبكة "90 Min" البريطانية، أن مانشستر يونايتد لا يزال يضع جادون سانشو صاحب الـ21 عاماً، على رأس أولوياته لضمه في الصيف المقبل.





يشار إلى أن مدير بوروسيا دورتموند، كان قد أوضح في تصريحات صحفية، أن ناديه يدرس العروض المقدمة من أجل رحيل سانشو.



