تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي









يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ليفربول، يوم الأحد 2 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.



