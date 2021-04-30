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موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري و القناة الناقلة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:13 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستقبل ملعب الأهلي we السلام ، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والجونة ضمن مباريات المؤجلة من الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

وتقام المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في تمام الساعة 9 و النصف مساءً.

وتذاع مباراة الأهلي والجونة القادمة في الدوري المصري عبر قناة أون تايم سبورتس، تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد الأهلي في المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 36 نقطة جمعهم من لعب 15 مباراة حقق الفوز في 11 والتعادل في 3 والخسارة في مباراة واحدة.

بينما يتواجد الجونة في المركز العاشر في جدول الدوري برصيد 24 نقطة جمعهم من لعب 18 مباراة حقق الفوز في 6 وتعادل في 6 وخسر  6 مباريات

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