شاهد.. مسلسل موسي | ملخص الحلقة السابعة عشر

بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل"موسي"، بمفاجآت وأحداث كثيرة، وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة عشر من"موسي" :









حلاوتهم تطلب الزواج من موسى

طلبت حلاوتهم الزواج من موسى، لكنه اخبرها بأن من يطلب هذا الطلب الرجال وليس النساء.





حلاوتهم توافق على الزاواج من موسى

طلب موسى من حلاوتهم الزواج منها، فوافقت حلاوتهم على الفور، غمرت الفرحة قلوبهم.









نوفل يطارد شفيقة

استمر نوفل في البحث عن شفيقة، قال لها أنه يريد ضرب موسى مع شيخ البلد شداد، حتى وصفته بأن ليس رجل .









زوجة شبخ البلد تخطط لقتل موسى

واتفقت زوجة شيخ البلد ، مع أحد المطاريد على قتل موسى، أعطته عنوان موسى والكثير من المال.





المعلم وهبة يخطط لقتل موسى

خطط المعلم وهبة مع قورمة على قتل موسى، آثناء سفره لغزة ، في القطار، أعطى قورمة ألف جنيه.







