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جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة
الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:36 ص
أحمد عصام
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تبدأ منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل 1 مايو، حيث يتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب البطولة برصيد 79 نقطة.
ويحتاج إنتر ميلان لتحقيق 4 نقاط فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب طويل عن حصد لقب الكالتشيو.
ويأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي :-
1- إنتر ميلان 79 نقطة.
2- أتالانتا 68 نقطة.
3- نابولي 66 نقطة.
4- يوفنتوس 66 نقطة.
5- ميلان 66 نقطة.
6- لاتسيو 61 نقطة.
7- روما 55 نقطة.
8- ساسولو 52 نقطة.
9- سامبدوريا 42 نقطة.
10- هيلاس فيرونا 41 نقطة.
11- أودينيزي 39 نقطة.
12- بولونيا 38 نقطة.
13- جنوى 36 نقطة.
14 فيورنتينا 34 نقطة.
15- سبيزيا 33 نقطة.
16- تورينو 31 نقطة.
17- كالياري 31 نقطة.
18- بينفينتو 31 نقطة.
19- بارما 20 نقطة.
20- كروتوني 18 نقطة.
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