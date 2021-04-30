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جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:36 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تبدأ منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل 1 مايو، حيث يتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب البطولة برصيد 79 نقطة.

ويحتاج إنتر ميلان لتحقيق 4 نقاط فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب طويل عن حصد لقب الكالتشيو.

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي :-

1- إنتر ميلان 79 نقطة.

2- أتالانتا 68 نقطة.

3- نابولي 66 نقطة.

4- يوفنتوس 66 نقطة.

5- ميلان 66 نقطة.

6- لاتسيو 61 نقطة.

7- روما 55 نقطة.

8- ساسولو 52 نقطة.

9- سامبدوريا 42 نقطة.

10- هيلاس فيرونا 41 نقطة.

11- أودينيزي 39 نقطة.

12- بولونيا 38 نقطة.

13- جنوى 36 نقطة.

14 فيورنتينا 34 نقطة.

15- سبيزيا 33 نقطة.

16- تورينو 31 نقطة.

17- كالياري 31 نقطة.

18- بينفينتو 31 نقطة.

19- بارما 20 نقطة.

20- كروتوني 18 نقطة.

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