جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة













تبدأ منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل 1 مايو، حيث يتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب البطولة برصيد 79 نقطة.





ويحتاج إنتر ميلان لتحقيق 4 نقاط فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب طويل عن حصد لقب الكالتشيو.





ويأتي جدول ترتيب الدوري الإيطالي :-





1- إنتر ميلان 79 نقطة.





2- أتالانتا 68 نقطة.





3- نابولي 66 نقطة.





4- يوفنتوس 66 نقطة.





5- ميلان 66 نقطة.





6- لاتسيو 61 نقطة.





7- روما 55 نقطة.





8- ساسولو 52 نقطة.





9- سامبدوريا 42 نقطة.





10- هيلاس فيرونا 41 نقطة.





11- أودينيزي 39 نقطة.





12- بولونيا 38 نقطة.





13- جنوى 36 نقطة.





14 فيورنتينا 34 نقطة.





15- سبيزيا 33 نقطة.





16- تورينو 31 نقطة.





17- كالياري 31 نقطة.





18- بينفينتو 31 نقطة.





19- بارما 20 نقطة.



