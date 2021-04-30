اللقاء المرتقب.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني





يستضيف فريق برشلونة نظيره أتليتكو مدريد، على ملعب الكامب نو في الجولة الـ 35، يوم السبت الموافق 8 مايو المقبل، في الدوري الإسباني.





وتقام مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد، على قناة Bein Sports HD 1، في الساعة الرابعة والربع بتوقيت مصر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





ويحتل البلوغرانا المركز الثالث برصيد 71 نقطة من 32 مباراة، بعدما فاز في 22 مباراة، وتعادل في خمسة مباريات وخسر في مثلها.





بينما يتواجد فريق أتليتكو مدريد في الصدارة برصيد 73 نقطة، من 33 مباراة، حيث حقق الفوز فى 23 مباراة. وتعادل في 4 مباراة، وخسر في ست لقاءات.



