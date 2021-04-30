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مدرب ليستر سيتي: نسعي لإنهاء الدوري في أعلي مستوي ممكن

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
وكالات
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يصر برندان رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي، على عدم التحدث مع لاعبيه بشأن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل ليستر المركز الثالث حاليا في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتاج إلى ثلاثة انتصارات فقط في مبارياته الخمس المتبقية بالبطولة، من أجل ضمان التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة المؤهلة للبطولة القارية في الموسم القادم.

يخرج ليستر لملاقاة مضيفه ساوثهامبتون غدا الجمعة، لكن رودجرز لم يتحدث عن الوصول لدوري الأبطال مع الفريق.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن رودجرز قوله اليوم الخميس، "لن أتحدث عن ذلك مطلقا الآن. نحن فقط نستعد لكل مباراة وننتهي بأعلى مستوى ممكن"

وأوضح رودجرز "لا يمكننا التحكم فيما تقدمه الفرق الأخرى في المباريات، يمكننا فقط النظر لأنفسنا. بالنسبة لنا، ينبغي أن ننهي الدوري بأعلى مستوى ممكن".

وأضاف مدرب ليستر "بغض النظر عن مركزنا في جدول الترتيب حاليا، لكن سيكون من المؤسف عدم تمكننا من بلوغ دوري الأبطال. لست بحاجة لتضخيم الأمر أو ممارسة أي ضغط على اللاعبين (أكثر مما هو موجود) بالفعل وتقديم أفضل ما لدينا في كل مباراة ومعرفة ما سيحدث".

من جانبه، أشاد اللاعب التركي كاجلار سويونكو بنتائج ليستر في الفترة الأخيرة، لاسيما بعد صعوده لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه 1 / صفر على ساوثهامبتون في الدور قبل النهائي للبطولة الأسبوع الماضي.

وعاد سويونكو للفريق أمام ساوثهامبتون بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد، التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده خلال فترة المشاركات الدولية الأخيرة الشهر الماضي.

قال سويونكو لمحطة ناديه التليفزيونية "لقد كان أسبوعا رائعا بالنسبة لي ولزملائي في الفريق. فزنا في جميع لقاءاتنا الثلاثة الأخيرة، وبلغنا نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وفزنا في مباراتين من مباريات الدوري الممتاز.

وأشار اللاعب التركي "لم أشارك في بعض المواجهات، لذلك كان من الجيد جدا العودة والفوز بالمباريات. مثل أي لعبة أخرى، من المهم جدا الحصول على النقاط الثلاث، ولكن عندما تقترب من نهاية الموسم ، تصبح تلك النقاط ذات مغزى أكبر".

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