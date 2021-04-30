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مواعيد مباريات كأس العرب 2021

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:42 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تستضيف دولة قطر، منافسات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل، تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمشاركة 16 منتخبًا، حيث يشارك 9 منتخبات مباشرة من دور المجموعات، فيما يتأهل 7 منتخبات من الملحق المؤهل، وبشكل عام يصل عدد المنتخبات في المجموعات أو التصفيات إلى 23 منتخبًا. 

وأجريت مراسم سحب قرعة بطولة كأس العرب، يوم الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع الجزائر، والفائز من مباراة لبنان ضد جيبوتي، والفائز من مباراة ليبيا ضد السودان، والتي من المقرر أن تلعب أيام  1و4 و7 ديسمبر المقبل.

وتضم المجموعة الأولى، قطر، العراق، الفائز من " عمان والصومال"، الفائز من " البحرين والكويت"، حيث تلعب المباريات أيام 30 نوفمبر و3و6 ديسمبر.

فيما تتكون المجموعة الثانية من، تونس، الإمارات، سوريا، الفائز من "موريتانيا واليمن"، وتلعب المباريات أيام 30 نوفمبر و3 و6 ديسمبر.

أما المجموعة الثالثة، تضم المغرب، السعودية، الفائز من "الاردن وجنوب السودان"، الفائز من" فلسطين وجزر القمر"، وتلعب المباريات أيام 1 و4 و7 ديسمبر.

جدير بالذكر أن المنتخب العراقي هو الأكثر تحقيقًا للبطولة بواقع 4 ألقاب، ويأتي خلفه المنتخب السعودي بواقع مرتين، فيما فاز كل من منتخب مصر والمغرب وتونس مرة واحدة فقط، أما المنتخب الأردني هو أكثر من شارك بواقع 9 مرات.

ومن المقرر أن تلعب مباريات دور ربع النهائي يومي الجمعة والسبت الموافق 10و11 ديسمبر، على أن تقام مباريات نصف النهائي الأربعاء الموافق 15 ديسمبر، وتقام مباراتي تحديد المركز الثالث والنهائي يوم السبت الموافق 18 ديسمبر.

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