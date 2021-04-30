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اتجاه داخل برشلونة لحضور الجمهور ضد أتليتكو

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يسعى برشلونة الإسباني للحصول على الموافقة من أجل حضور جماهيره في مباراته ضد أتليتكو مدريد في إطار منافسات الجولة 35 من عمر الليجا.

وبحسب ما أشارت إليه صحيفة "Ara" الكتالونية، يريد الفريق 
الكتالوني حضور 25 الف مشجع خلال لقاء القمة امام اتلتيكو مدريد.

ولا يزال ينتظر مسؤولو الفريق الكتالوني موافقة الحكومة والسلطات الصحية ورابطة الليجا، قبل الشروع في تنفيذ الأمر.

كما أكدت الصحيفة، لن يكون هناك أي خدمات لهذه الجماهير مثل المطاعم أو المرافق العادية.

ولم يتواجد الجماهير في الملاعب الإسبانية منذ مارس 2020، بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يتم السماح لهم بالعودة حتى الآن بسبب الإرشادات الصحية الصارمة.

وعاد الامل للجمهور الإسباني لحضور ما تبقى من جولات على نهاية الليجا، بعد انتشار لقاح كورونا وانخفاض معدلات الاصابة في البلاد.

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