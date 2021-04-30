تطور جديد في مستقبل بيولي مع ميلان





يسيطر الغموض حول مستقبل ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، والذي ارتبط اسمه بمغادرة الفريق بنهاية الموسم الجاري.





وبحسب ما ذكرته عدة تقارير في إيطاليا في الساعات القليلة الماضية ،ميلان قد يلجأ إلى خروج بيولي، إذا فشل الفريق في حجز مركز مؤهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا.





لكن بعكس كل التقارير، قالت صحيفة "توتو سبورت"، يعزم ميلان على استمرار بيولي لموسم آخر، حتى إذا فشل الفريق في التأهل للأبطال.





وأشارت" بيولي مقتنع تماماً بإمكانياته في قيادة الفريق وأنه قادر على قيادة الروسونيري إلى منافسات دوري الأبطال، مؤكدة أن النادي لا يفكر في إقالة المدرب".





ومن المقرر أن ينتهي عقد ستيفانو بيولي مع ميلان في يونيو 2022، ومن المتوقع أن يحترم الطرفان، العقد المبرم بينهما.



