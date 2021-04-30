Advertisements

نجم مانشستر سيتي: كنا أقوياء للغاية أمام باريس

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:35 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements


علق الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على فوز فريقه على باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال محرز صاحب هدف الفوز خلال تصريحات صحفية: "في الشوط الأول افتقدنا خطورتنا، وكان باريس أفضل نسبياً، وبعد ذلك نجحنا في الضغط عليهم وحاصرناهم في وسط ملعبهم، وكنا أقوياء للغاية".

وتابع: "حالفنا الحظ في كلا الهدفين، لم نقدم أداء جيداً بشكل عام، كن هذا لا يعني أن باريس كان أقوى كثيراً، لم يشكلوا خطورة كبيرة في الشوط الأول باستثناء هدفهم".

وواصل: "في الشوط الثاني تحسن أدائنا وكنا الأفضل، لكن لم نكن في قمة مستوانا، كنا أقوياء دفاعياً، لذا لم ينجح خط هجوم باريس في التواصل مع مبابي الذي لم يهدد مرماناً كثيراً".

وأتم: "الدفاع الجيد يكون مهم في مثل هذه المباريات، لم نكن في قمة مستوانا لكن حققنا الفوز، وكل شيء وارد في الإياب، لدينا أفضلية بسيطة، وعلينا أن نؤدي بشكل أفضل إياباً لنؤكد تأهلنا".

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أول ظهور للفنانة حورية فرغلي بعد نجاح العملية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:23 ص

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

01:45 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى