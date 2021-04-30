نجم مانشستر سيتي: كنا أقوياء للغاية أمام باريس









علق الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على فوز فريقه على باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وحقق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال محرز صاحب هدف الفوز خلال تصريحات صحفية: "في الشوط الأول افتقدنا خطورتنا، وكان باريس أفضل نسبياً، وبعد ذلك نجحنا في الضغط عليهم وحاصرناهم في وسط ملعبهم، وكنا أقوياء للغاية".





وتابع: "حالفنا الحظ في كلا الهدفين، لم نقدم أداء جيداً بشكل عام، كن هذا لا يعني أن باريس كان أقوى كثيراً، لم يشكلوا خطورة كبيرة في الشوط الأول باستثناء هدفهم".





وواصل: "في الشوط الثاني تحسن أدائنا وكنا الأفضل، لكن لم نكن في قمة مستوانا، كنا أقوياء دفاعياً، لذا لم ينجح خط هجوم باريس في التواصل مع مبابي الذي لم يهدد مرماناً كثيراً".



