يويفا يحسم الجدل حول إقامة نهائي الأبطال في إسطنبول





قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) يوم الخميس إن نهائي دوري الأبطال سيقام بالتأكيد في إسطنبول في 29 مايو، رغم فرض تركيا العزل العام بسبب كوفيد-19.





وتسبب ارتفاع عدد حالات العدوى بفيروس كورونا في قرار الحكومة التركية فرض العزل العام لمدة 17 يوما سينتهي في 17 مايو.





ومع تزايد احتمالات وصول مانشستر سيتي وتشيلسي ثنائي الدوري الإنجليزي الممتاز لنهائي دوري الأبطال في ملعب أتاتورك الأولمبي ثارت أسئلة بشأن استعدادات تركيا، لاستضافة الحدث الرفيع. لكن اليويفا أكد أنه لا يعتزم نقل المباراة لملعب آخر.





وقال في بيان: سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول في 29 مايو بحضور عدد محدود من المشجعين ونحن على ثقة من أن الإغلاق المؤقت الساري حتى 17 مايو لن يكون له أي تأثير على المباراة. سيواصل اليويفا العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم والسلطات المحلية لتنظيم المباراة في أجواء آمنة. سيتم إعلان المزيد من المعلومات عن نسبة الحضور الجماهيري للمباراة ومبيعات التذاكر قريبا.





وكان من المقرر أن يستضيف استاد أتاتورك في إسطنبول نهائي دوري الأبطال العام الماضي لكن الوباء أجبر اليويفا على إقامة المراحل الأخيرة والنهائي في لشبونة.





وسيقام نهائي الدوري الأوروبي، الذي قد يشهد أيضا مواجهة بين أرسنال ومانشستر يونايتد، في مدينة جدانسك البولندية.



