تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي





يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره كريستال بالاس، على أرضية ملعب سيلهرست بارك، معقل الأخير.





ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.



