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تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي
الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:36 ص
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي مانشستر سيتي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره كريستال بالاس، على أرضية ملعب سيلهرست بارك، معقل الأخير.
ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 77 نقطة، بينما يتواجد كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات.
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