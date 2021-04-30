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مواعيد مباريات بيراميدز الـ 5 المقبلة في الدوري المصري

الجمعة 30/أبريل/2021 - 05:09 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة  مساء أمس بشأن تحديد مواعيد مبارياته في الدوري الممتاز بداية من الجولة 22 وحتى الجولة 34 والأخيرة.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يملك فرصة التأجيل، مشددًا على أن أي تأجيل فيما تم إعلانه لا موضع له سوى خلال فترة تجمع المنتخب الأولمبي، مما يجعل الأندية تؤدي مؤجلاتها بدون لاعبيها المختارين للمنتخب الأولمبي.


وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباريات بيراميدز الـ 5 المقبلة في الدوري العام :

في الجوله الـ 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز يواجه فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره الزمالك يوم الأحد الموافق 2 من الشهر القادم ، في تمام الساعة 9 و النصف مساءً بتوقيت مصر ، ومن المقرر أن تقام المباراة بستاد القاهرة الدولي. 


الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري العام يواجه بيراميدز فريق وادي دجلة يوم الخميس الموافق 6 مايو  ، في تمام الساعة 9 و النصف مساءً بتوقيت مصر، ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب وادي دجلة.


الجولة الـ 21 يستضيف فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد الموافق 9 مايو  ، في تمام الساعة 9 و النصف مساءً بتوقيت مصر، وتقام المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الدفاع الجوي.


الجولة 22  يواجه فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز نظيره الإنتاج الحربى بستاد السلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في يوم الأربعاء الموافق 19 مايو ، ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.


الجولة الـ 23 يستضيف فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب نظيره بيراميدز بستاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الدوري العام  ، يوم الخميس الموافق 27 مايو ، ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.


ومن المقرر أن تذاع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري و جميع البطولات المحلية.

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