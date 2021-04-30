الإسماعيلى على رادار ضم مهاجم جديد خلال الانتقالات الصيفية





دخل مسؤولو فريق الكرة بنادي الإسماعيلي في مفاوضات جادة، للتعاقد مع عمرو جمعة، مهاجم فريق مياه البحيرة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأجرى الإسماعيلي مفاوضات رسمية، مع مسؤولي مياه البحيرة الذي يشارك في دوري القسم الثاني، بالإضافة إلى مفاوضات مع اللاعب.

يذكر أن اللاعب تلقى عرضاً من أحد أندية الدوري الممتاز وهو وادي دجلة، ولمن قرر الفريق تأجيل بحث جميع العروض التي تلقاها جمعة، حتى نهاية الموسم الحالي.





ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 17، في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 14 نقطة، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ15، وفي جعبته 16 نقطة.





ويحل الإسماعيلى ضيفا على الإنتاج الحربى مساء السبت القادم على ملعب السلام، في إطار الأسبوع ال١٩ من الدورى الممتاز.