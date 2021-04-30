شوبير يكشف مصير نجم الزمالك









أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن انتهاء دور محمد عواد، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد استبعاده بشكل رسمي من مباريات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.





وقال "شوبير" خلال تصريحاته التلفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم": "محمد عواد أعتقد إن دوره انتهي مع نادي الزمالك، بعد استبعاده من لقاء المقاولون".





وتابع شوبير: "من الأفضل أن يتفاوض محمد عواد مع إدارة نادي الزمالك للرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري".



