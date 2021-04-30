ملخص أحداث الحلقة السابعة عشر من "حرب أهلية"



عرضت قناة "سي بي سي" الحلقة السابعة عشر من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداثًا كثيرة وتعريف بالشخصيات.



حيث أحرجت والدة محمود حجازي "زياد"، مايان السيد "نور"، وذلك بعدما تقابلا في منزل "زياد" بعد طلب والدته، وذلك عندما أخبرتها "نور" بأن "مريم" مع "تمارا" في الجونة ابنتها.



وضمن أحداث المسلسل، يذهب "يوسف" باسل خياط لوالد أروى جودة ليطلب منه أن يتم الطلاق بينه وبينها وفقا للأصول، وألا تقوم "فريدة" أروى جودة بخلعه حيث تواصل مع ابنته لتقطع إجازتها في الجونة، وتذهب إلى منزل والدها لتتم إجراءات الطلاق هناك، من خلال المأذون.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.



وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".



يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.

