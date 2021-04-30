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ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مواجهة الزمالك والمقاولون

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:10 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد مواجهة فريق الزمالك ضد نظيره المقاولون العرب في الدوري.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره المقاولون العرب أمس الخميس 29 أبريل ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز: 

1- الزمالك 40 نقطة.

2- الأهلي 36 نقطة.

3- بيراميدز 30 نقطة.

4- المصري 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 28 نقطة.

6- سموحة 27 نقطة.

7- مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 26 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة.

9- إنبي 24 نقطة.

10- الجونة 24 نقطة.

11- غزل المحلة 24 نقطة.

12- أسوان 20 نقطة.

13- المقاولون 19 نقطة.

14- طلائع الجيش 17 نقطة.

15- وادي دجلة 16 نقطة.

16- الإسماعيلي 14 نقطة.

17- البنك الأهلي 14 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 12 نقطة.

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