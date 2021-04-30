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جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مبارايات اليوم الجمعة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:38 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق فعاليات الجولة ال 34 والمقرر لها الجمعة الثلاثين من أبريل الجاري.

وفي مفاجآة مدوية سقط برشلونه على ملعبه أمام غرناطة بهدفين مقابل هدف ليفقد بذلك العملاق الكتالوني فرصته في صدارة الدوري لصالح أتليتكو مدريد.

كما سقط ريال مدريد في فخ التعادل على ملعبه ضد ريال بيتيس ليفقد بذلك الفريق الملكي نقطتين في الصراع على صدراة الدوري.

واستمر أتليتكو مدريد في صدراة الدوري رغم سقوطه أمام اتليتك بلباو بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على سان ماميس.
وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1 – أتلتيكو مدريد – 73 نقطة

2 – ريال مدريد – 71 نقطة

3– برشلونة – 71 نقطة

4 – إشبيلية – 70 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 53 نقطة

6 – ريال بيتيس – 50 نقطة

7 – فياريال – 49 نقطة

8 – غرناطة – 45 نقطة

9 – أتلتيك بيلباو – 42 نقطة

10 – سيلتا فيجو – 41 نقطة

11 – أوساسونا – 40 نقطة

12 – ليفانتي – 38 نقطة

13 – قادش – 37 نقطة

14 – فالنسيا – 36 نقطة

15 – خيتافي – 34 نقطة

16 – ديبورتيفو ألافيس – 31 نقطة

17 – بلد الوليد – 30 نقطة

18 – إلتشي – 30 نقطة

19 – هويسكا – 27 نقطة

20 – إيبار – 23 نقطة

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