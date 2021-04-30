شاهد.. مسلسل "كوفيد 25" | ملخص الحلقة الثانية





شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "كوفيد 25" الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".









موت عمرو

بدأت الحلقة الثانية بظهور الشرطة في منزل زوجة عمرو، ليأخذو جثته، جاء ياسين ليأخذ إبنته، اكتشف أنه توفى بسبب الفيرس الجديد.





معرفة إبنة ياسين حقيقة موت شقيقها

بعدما جاء ياسين لاخذ إبنته من منزل زوجة عمرو، سألته إبنته عن الموت ومن حديثهم قالت له أنتم كذبتوا علّي شقيقي مات.





ياسين يصل لسبب انتشار كوفيد ٢٥

قام ياسين بتشريح جثة توفت بسبب الفيرس الجديد، فاكتشف ان العين كانت محطمة، وأنها أول شئ تصاب، فقال ان الفيرس ينتقل من العين





ياسين يلزم الجميع بإخفاء عيونهم

طلب ياسين من الممرضة بان توزع ماسكات على كل من في المستشفى، لكي يغطوا عينهم .





إدوارد يعارض ياسين

عندما رأى إدوارد الجميع يرتدي الماسكات، سأل الممرضة لماذا يرتدوا ذلك، فأجابته بأن ياسين هو الذي أمر بذلك فغضب وذهب لياسين







