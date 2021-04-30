Advertisements

شاهد.. مسلسل "كوفيد 25" | ملخص الحلقة الثانية

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "كوفيد 25"  الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".


موت عمرو 
بدأت الحلقة الثانية بظهور الشرطة في منزل زوجة عمرو، ليأخذو جثته، جاء ياسين ليأخذ إبنته، اكتشف أنه توفى بسبب الفيرس الجديد.

معرفة إبنة ياسين حقيقة موت شقيقها
بعدما جاء ياسين لاخذ إبنته من منزل زوجة عمرو، سألته إبنته عن الموت ومن حديثهم قالت له أنتم كذبتوا علّي شقيقي مات.

ياسين يصل لسبب انتشار كوفيد ٢٥
قام ياسين بتشريح جثة توفت بسبب الفيرس الجديد، فاكتشف ان العين كانت محطمة، وأنها أول شئ تصاب، فقال ان الفيرس ينتقل من العين

ياسين يلزم الجميع بإخفاء عيونهم
طلب ياسين من الممرضة بان توزع ماسكات على كل من في المستشفى، لكي يغطوا عينهم .

إدوارد يعارض ياسين 
عندما رأى إدوارد الجميع يرتدي الماسكات، سأل الممرضة لماذا يرتدوا ذلك، فأجابته بأن ياسين هو الذي أمر بذلك فغضب وذهب لياسين



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف الشريف #أكوفيد_25 يوسف الشريف مسلسلات سينرجى مسلسلات جديدة على سنرجى مسلسل كوفيد 25 مسلسل جديد كوفيد 25 مسلسل الجديد كوفيد 25 مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى كوفيد 25 الحلقة 1 كوفيد 25 كوفيد سينرجي سنرجى تامر مرسي الحلقة التانية كوفيد 25 الحلقة الأولى مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى الحلقة 1 آيتن عامر

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الجونة

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. أول ظهور للفنانة حورية فرغلي بعد نجاح العملية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 10 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان 2019.. ملخص أحداث الحلقة 20 من مسلسل حدوتة مرة

أحداث وتفاصيل مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأولى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:23 ص

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

01:45 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

12:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى