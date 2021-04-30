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فريق عمل "كوفيد ٢٥" ينتهي من تصوير المسلسل

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:28 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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انتهى فريق عمل مسلسل "كوفيد ٢٥" من تصوير المسلسل ، حيث نشر الفنان إدوارد منشورًا عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أعلن خلاله عن انتهائهم من التصوير.


وكتب إدوارد : "الحمد لله.. فركيش كوفيد ٢٥" ، فيما حاز المنشور على الكثير من الإعجابات، علق الجمهور قائلاً:" المسلسل تحفة" ، كتب معجب آخر:" شابو ليكوا كلكوا" ، وقال آخر:" بتعملوا عظمة" .

يُذكر أن مسلسل "كوفيد 25" من بطولة يوسف الشريف، ويشاركه نخبة كبيرة من ألمع النجوم، من بينهم وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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